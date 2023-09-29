رونالدو يقود النصر لمواصلة الانتصارات بهدف قاتل

قاد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، فريقه لمواصلة الانتصارات بالفوز على مضيفه الطائي بنتيجة 2-1 على ملعب "الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي" مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وتقدم أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة 32 بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، لكن الطائي تمكن من إدراك التعاد في الدقيقة 79 عن طريق فيرجيل ميسيدان.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق أحرز رونالدو الهدف الثاني الذي منح فريقه النقاط الثلاث.

وبدأ النصر موسمه بالخسارة من الاتفاق ثم التعاون، لكنه منذ ذلك الوقت حقق 6 انتصارات متتالية.

ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة ليحتل المركز الثالث مؤقتًا، حيث بات على بُعد نقطة واحدة من الصدارة التي يحتلها الاتحاد والتعاون بفارق نقطة وحيدة.

لكن الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة ومازالت لديه مباراة ضد الشباب في وقت لاحق من اليوم.

على الجانب الآخر، يأتي الطائي في المركز الـ12 بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط.