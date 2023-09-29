التعاون يحقق فوزًا ثمينًا على الحزم بثلاثية

حقق التعاون فوزًا ثمينًا على مضيفه الحزم بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

ورفع التعاون رصيده إلى 19 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن، ليحتل المركز الثاني خلف الاتحاد بفارق الأهداف.

لكن الهلال لديه 17 نقطة، ويمكنه الانقضاض على الصدارة إذا فاز على الشباب في وقت لاحق من اليوم ضمن نفس الجولة.

أما الحزم فازدادت معاناته، إذ بقي في المركز الأخير من الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، إذ أنه أحد فريقين فقط، إلى جانب ضمك، لم يحققا أي انتصار هذا الموسم.

وتقدم التعاون عن طريق موسى بارو في الدقيقة 59، لكن الحزم تعادل بتوقيع أنطونيو خوسي دي كارفالهو من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 86، وعزز سطام حسن الروقي التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.