مجلس الأمن يدين هجوم الحوثيين على القوات البحرينية

أدان مجلس الأمن بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على القوات البحرينية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بجنوب السعودية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد.

ووصف مجلس الأمن في بيان الهجوم بأنه "تهديد خطير لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، خاصة في اليمن". كما حث الحوثيين على إيقاف الهجمات الإرهابية وعبر عن قلقه من استهداف البنية التحتية في المدن القريبة من الحدود مع السعودية.

وناشدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأكد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف دائم لإطلاق النار، ودعمهم لجهود التوصل لحل سياسي في اليمن ينهي معاناة اليمنيين. كما أعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل للصراع هناك.

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