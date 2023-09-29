البنتاجون: الإغلاق الحكومي سيؤثر على برنامج تدريب طائرات “إف-16” للأوكرانيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، إن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية، والذي سيؤدي إلى تعليق مؤقت للحكومة الفيدرالية الأمريكية، سيؤثر على برنامج تدريب طائرات "إف-16" للطيارين والفنيين الأوكرانيين.

وأضافت سينغ، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن "الإغلاق الحكومي هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لوزارة الدفاع" فيما يتعلق بتدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16".

وتابعت، موضحة أنه في حالة إغلاق الحكومة "سيُطلب من أعضاء الخدمة مواصلة العمل، لكنهم سيفعلون ذلك دون أجر، وسيتم منح المئات والآلاف من زملائهم المدنيين إجازة".

وواصلت سينغ: "الموظفون المدنيون الذين يشاركون في تدريب الطيارين الأوكرانيين، مثل التدريب على اللغة الإنجليزية، هو ما نتحدث عنه الآن... بالتأكيد، قد تكون هناك تأثيرات على التدريب".

وأردفت أن "البنتاغون يأمل في صدور قرار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من قبل مجلسي الكونغرس الأمريكي لتجنب الإغلاق".

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