مصطفى فتحي يسجل “سوبر هاتريك” ويقود بيراميدز لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

قاد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز المصري الحالي والتعاون السابق، فريقه لتحقيق فوز كاسح على ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1 على ستاد الدفاع الجوي مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحجز بيراميدز مقعده في دور المجموعات من البطولة القارية، في مشاركته الأولى في التاريخ.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في رواندا الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وسجل مصطفى فتحي، الذي انتقل إلى بيراميدز قادمًا من التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سوبر هاتريك في الدقائق 18 و56 و61 و82.

فيما سجل الهدفين الآخرين للفريق المصري المغربيان وليد الكرتي ومحمد الشيبي في الدقيقتين 21 و70.

في المقابل سجل هدف الجيش الرواندي الوحيد مابوما في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.