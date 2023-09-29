الأهلي المصري يكرر فوزه على سان جورج ويبلغ مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى دور المجموعات (دور الـ16) من بطولة دوري أبطال افريقيا بعدما كرر فوزه على ضيفه سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما على ستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 من البطولة.

وكان الأهلي فاز على سان جورج بثلاثية دون رد يوم الأحد الماضي في ذهاب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة أيضًا باعتباره ملعب الفريق الإثيوبي لعدم صلاحية الملاعب في إثيوبيا.

وبلغ الأهلي، حامل اللقب، دور المجموعات بنتيجة إجمالية 7-0، وسينتظر إجراء القرعة لمعرفة مجموعته في هذا الدور.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة العاشرة، وأضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وعاد أفشة وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يحرز كهربا هو الآخر ثاني أهدافه في الدقيقة 63 مختتمًا الرباعية.