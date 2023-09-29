استفاد من هدية الاتحاد.. الهلال يهزم الشباب ويتصدر دوري روشن

استغل الهلال تعثر الاتحاد ليهزم نظيره الشباب بثنائية نظيفة مساء اليوم الجمعة ويتصدر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وتغلب الهلال على ضيفه الشباب باستاد "الملز" في ديربي الرياض بقمة مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

وارتقى الهلال إلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق انتصاره السادس مقابل تعادلين، بينما يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وتفوق الهلال على الاتحاد بفارق نقطة، بعدما تعثر حامل اللقب بالتعادل بنتيجة 0-0 مع الفيحاء في وقت سابق من اليوم ضمن نفس الجولة.

ويأتي التعاون في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاتحاد أيضًا.

أما الشباب فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ11 بجدول ترتيب المسابقة.

وتلقى الشباب هزيمته الرابعة هذا الموسم، مقابل تعادلين وانتصارين.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 68 ليفتتح أهدافه عن طريق المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من ضربة رأس قوية، مستغلًا كرة ركنية لعبها نيمار دا سيلفا.

وأضاف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد هجمة مرتدة منظمة.

وأهدر نيمار ركلة جزاء في الدقيقة 37 حيث تصدى لها الحارس الكوري الجنوبي سيونج جيو كيم، ليهدر فرصة تسجيل أول أهدافه بقميص الزعيم.