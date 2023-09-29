“المقاييس والجودة” توضح إجراءات الحجز المسبق لفحص المركبات

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه بدءًا من مطلع الشهر الميلادي المقبل سيكون حجز موعد مسبق إلزاميًّا للحصول على خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه ابتداء من 1 أكتوبر 2023 سيكون حجز موعد الفحص الفني الدوري إلزاميًّا لجميع المركبات، وذلك عبر منصة الفحص الفني الدوري على الرابط الإلكتروني: vi.vsafety.sa

ويمكن للراغبين في حجز موعد اتباع ثلاث خطوات، بدءًا بالدخول على المنصة، ثم تعبئة البيانات الشخصية وبيانات المركبة، وأخيرًا اختيار التاريخ والوقت المناسبَين، وموقع الفحص الفني.

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