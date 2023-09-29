كريستيانو رونالدو يبتعد في صدارة هدّافي دوري روشن

ابتعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في صدارة جدول ترتيب هدّافي دوري روشن للمحترفين بعد نهاية اليوم الأول من الجولة الثامنة للمسابقة.

وأحرز رونالدو هدفًا جديدًا مساء أمس الجمعة قاد به النصر لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1 على حساب الطائي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 10 أهداف منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن، حيث سجل الدون البرتغالي للمباراة السادسة على التوالي.

ويتفوق كريستيانو بفارق 4 أهداف على الأقل على أي لاعب آخر في دوري روشن.

جدول ترتيب هدّافي دوري روشن حتى الآن

كريستيانو رونالدو.. 10 أهداف

موسى ديمبيلي.. 6 أهداف

ساديو ماني.. 6 أهداف

مالكوم.. 6 أهداف

سالم الدوسري.. 6 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش.. 6 أهداف