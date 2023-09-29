وقال الرئيس الروسي"أعزائي المواطنين الروس، أهنئكم بمناسبة يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا".

وأضاف: "قبل عام، في 30 سبتمبر، وقعت أحداث محورية حقًا وتاريخية ومصيرية - تم توقيع اتفاقيات انضمام أربعة مناطق جديدة في روسيا ككيانات اتحادية. واتخذ الملايين من سكان دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون قرارهم - أن يكونوا مع وطنهم".

ووفقًا للرئيس الروسي: "حاولت السلطات التي تم تشكيلها في كييف بعد الانقلاب الحكومي في عام 2014 تخويف سكان هذه المناطق وسلبهم "حق تحديد مستقبلهم ومصيرهم بأنفسهم، وسلب الثقافة والتقاليد واللغة الأم".