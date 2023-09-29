هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشعب الروسيى بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعاتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا.
وقال الرئيس الروسي"أعزائي المواطنين الروس، أهنئكم بمناسبة يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا".
وأضاف: "قبل عام، في 30 سبتمبر، وقعت أحداث محورية حقًا وتاريخية ومصيرية - تم توقيع اتفاقيات انضمام أربعة مناطق جديدة في روسيا ككيانات اتحادية. واتخذ الملايين من سكان دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون قرارهم - أن يكونوا مع وطنهم".
ووفقًا للرئيس الروسي: "حاولت السلطات التي تم تشكيلها في كييف بعد الانقلاب الحكومي في عام 2014 تخويف سكان هذه المناطق وسلبهم "حق تحديد مستقبلهم ومصيرهم بأنفسهم، وسلب الثقافة والتقاليد واللغة الأم".
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