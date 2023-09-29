دارة الملك عبدالعزيز تدحض محتوى فيديو “أبوحجارة”: مليء بالمغالطات التاريخية

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز، بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو المنشور عن قصر أبو حجارة.

وذكر دارة الملك عبدالعزيز، في بيان، أنه انتشر فيديو احتوى على مغالطات تاريخية وعدم دقة ناشره حول إعلان توحيد المملكة العربية السعودية حيث ذكر: "أن عبد الوهاب حلواني قام بدعوة الملك عبد العزيز عدة مرات في قصره أبو حجارة) وأن أبرزهما دعوتان الأولى بسبب انتصار جيش الملك عبد العزيز على ابن رفادة، والثانية بسبب إعلان اليوم الوطني، حيث ذكر أن محمد الفضل ومجموعة من أهالي الحجاز اقترحوا تغيير تسمية المملكة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذكر أن استقبال المؤيدين لهذا المقترح كان في دكة الحلواني في الهدا وبقصر الجفالي في الطائف وقصر محمد سرور الصبان بالطائف وبقصر محمد الفضل بالطائف وذهبوا بعد ذلك إلى الملك عبد العزيز في قصر شبرا بالطائف ووافق الملك عبد العزيز على المقترح ثم جرى الإعلان عنها في قصر شبرا ومنزل الجفالي وتم الاحتفال بها في قصر الحلواني بمزرعة أبو حجارة بوادي لية. وبعد ذلك تغير اسم السلطان عبد العزيز إثرها إلى الملك عبد العزيز.

الفيديو مليء بالمغالطات التاريخية

وقال البيان، إنه نظرًا لأن هذا الفيديو مليء بالمغالطات التاريخية التي لا أساس لها من الصحة، ولأهمية توضيح الحقيقة تود دارة الملك عبد العزيز الإفادة بالتالي:

1 - اعتاد الملك عبد العزيز على إكرام الناس وتلبية دعواتهم في المدن والقرى والبادية دون النظر إلى مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

2 - لم يكن من اقترح تغيير اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها من أهالي الحجاز فقط بل كانوا من أهالي المملكة بشكل عام وتم نشر ذلك في جريدة أم القرى الرسمية.

الملك عبدالعزيز كان ملكًا للحجاز قبل تسميته ملكًا للمملكة العربية السعودية

3 - استنادًا إلى الأحداث الموثقة والمؤكدة التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية في عددها 406 في 23 سبتمبر 1932هـ، فإنه بناء على رؤية الملك عبد العزيز التجديدية ولمقترح رفع له بشأن تغيير اسم المملكة فقد أمر بتشكيل لجنة يرأسها فواد حمزة وكيل وزارة الخارجية وأعضاؤها من رجال الحكومة فاجتمعت في منزل عبدالله الفضل في الطائف بناء على صفته الوظيفية حيث كان يشغل منصب النائب الأول لمجلس الشورى وتم تبادل وجهات النظر في الفكرة والخروج بمقترح تغيير تسمية المملكة إلى المملكة العربية السعودية بدلا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها فوجه الملك عبد العزيز بعرض الفكرة على المواطنين والاستئناس برأيهم، فتم إرسال برقيات لجميع مناطق المملكة فانهالت البرقيات عائدة بتأييد الفكرة هنا وجه الملك عبد العزيز رحمه الله بإعداد الأمر الملكي الشهير رقم 2716 الذي أعلن في العدد نفسه عن اختيار 1 الميزان يوم 23 سبتمبر ليكون اليوه الذي أعلن فيه عن توحيد المملكة العربية السعودية. كما تم إقامة حفل كبير في دار الحكومة في مكة حضره نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز وأعلن عن الأمر الملكي وأطلقت المدفعية حنة طلقة احتفالاً بهذه المناسبة.

4 - الأمر الذي يؤكد أنه لم ترد في المصادر أو على ألسنة الناس أي ذكر لدكة الحلواني أو مزرعة أبو حجارة، أن الاحتفال الذي أقيم في الطائف في نفس اليوم كان في قصر الإمارة حيث أقيم حفل مهيب وأطلقت المدفعية مئة طلقة احتفالاً بهذه المناسبة.

5 - ذكر في الفيديو أن لقب الملك عبد العزيز تغير من السلطان عبد العزيز إلى الملك عبد العزيز وهذا غير صحيح فقد كان ملكاً للحجاز ونجد وملحقاتها قبل تسميته ملكا للمملكة العربية السعودية.

من خلال ما سبق يتبين أن ما ذكر في الفيديو المنتشر عار من الصحة، ولا يمت للتاريخ بصلة.