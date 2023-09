كريستيانو رونالدو يستنسخ سلسلة يوفنتوس مع النصر

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على الطائي 2-1 في دوري روشن السعودي، ليواصل تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وسجل كريستيانو رونالدو سجل هدفًا وصنع آخر للنصر في مرمى الطائي ليقود الفريق للفوز بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن.

وبالتالي يكون رونالدو قد سجل أهدافا للمباراة السادسة على التوالي، وتحديدا أمام الفتح، الشباب، الحزم، الرائد، الأهلي، والطائي.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام، يسجل رونالدو أهدافًا في 6 جولات متتالية بالدوري.

Another important victory and 9 wins in a row!

Well done Team!

Let’s keep the good work!💪🏼💙💛 pic.twitter.com/ZB3gH5c8qt

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 29, 2023