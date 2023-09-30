كريستيانو رونالدو يستنسخ سلسلة يوفنتوس مع النصر

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على الطائي 2-1 في دوري روشن السعودي، ليواصل تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وسجل كريستيانو رونالدو سجل هدفًا وصنع آخر للنصر في مرمى الطائي ليقود الفريق للفوز بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن.

وبالتالي يكون رونالدو قد سجل أهدافا للمباراة السادسة على التوالي، وتحديدا أمام الفتح، الشباب، الحزم، الرائد، الأهلي، والطائي.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام، يسجل رونالدو أهدافًا في 6 جولات متتالية بالدوري.

Another important victory and 9 wins in a row!

Well done Team!

Let’s keep the good work!💪🏼💙💛 pic.twitter.com/ZB3gH5c8qt — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 29, 2023

وتعود المرة السابقة التي سجل فيها خلال ست مباريات متتالية بالدوري إلى شهري يونيو ويوليو 2020، وتحديدا عندما كان يلعب مع يوفنتوس.

وكان الأسطورة البرتغالية سجل آنذاك في 6 جولات متتالية من الدوري الإيطالي، وبدأت هذه الأهداف في الجولة الـ27 أمام بولونيا، واستمرت إلى الجولة الـ32 أمام أتالانتا.

فضلا عن ذلك، وصل رونالدو إلى مساهمته التهديفية رقم 31 في دوري روشن منذ انضمامه إلى النصر في يناير الماضي، حيث سجل 24 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة خاضها بالمسابقة.

يذكر أن صاحب الـ38 عاما ابتعد بصدارة هدافي الدوري السعودي بعد رفع رصيده إلى 10 أهداف، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف بـ5 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر مساهمة أيضا برصيد 15 هدفا.