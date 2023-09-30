وفاة شخص بعد اصطدام حوت بقارب في أستراليا

كشفت السلطات في أستراليا عن مقتل رجل ونقل آخر إلى المستشفى، السبت، بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال رجل فاقدًا للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقالت ياسمين كاتلي وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز "هناك حوت ضالع في الحادث، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ إنه أمر مأساوي للغاية".

وأشارت وزير خدمات الطوارئ جهاد ديب إلى إن الحادث كان "غريبا جدا".

وذكرت الشرطة في بيان أن القارب "من المرجح أن يكون قد اصطدم بحوت أو تأثر بسبب اختراقه له، مما تسبب في إمالة القارب وانقلاب الرجلين خارجه".

ولم تحدد الشرطة في بيانها نوع الحوت.

ويؤوي الخط الساحلي الواسع لأستراليا 10 أنواع كبيرة و20 نوعا أصغر من الحيتان.