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“هيئة الطرق” تعلن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة – مكة المباشر

30 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، البدء بالمرحلة الأخيرة من طريق جدة ـ مكة المكرّمة المباشر؛ إسهاماً في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة.

وأوضحت الهيئة في إنفوجراف لها، أن الطريق الذي يبلغ طوله 73 كم بأربعة مسارات في كل اتجاه؛ تمّ إنجاز 70% منه، يهدف إلى تحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها واختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج.

 