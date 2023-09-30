“هيئة الطرق” تعلن البدء في المرحلة الأخيرة من طريق جدة – مكة المباشر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، البدء بالمرحلة الأخيرة من طريق جدة ـ مكة المكرّمة المباشر؛ إسهاماً في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة.

بهدف تمكين قطاع الحج والعمرة 🕋 البدء في الـمـرحـلـة الأخـيـرة

من طريق #جدة - #مكة المباشر.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/rNWWGbsTjc — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) September 29, 2023

وأوضحت الهيئة في إنفوجراف لها، أن الطريق الذي يبلغ طوله 73 كم بأربعة مسارات في كل اتجاه؛ تمّ إنجاز 70% منه، يهدف إلى تحسين جودة الطرق والارتقاء بخدماتها واختصار معدل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج.