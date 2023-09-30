هندرسون يورط جيرارد قبل مواجهة الأهلي

وضع جوردان هندرسون قائد الاتفاق مدربه ستيفن جيرارد في ورطة قبل مواجهة الأهلي في دوري روشن السعودي.

ويلعب الاتفاق أمام الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن هندرسون تعرض للإصابة في الحصة التدريبية الأخيرة للاتفاق استعدادا لمواجهة الأهلي.

وأضافت أن جيرارد سيحسم أمر مشاركة هندرسون في المباراة اليوم بناء على توصية الجهاز الطبي.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في الدوري برصيد 16 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز السادس.

فيما يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

يذكر أن هندرسون (33 عاما) انضم لصفوف الاتفاق بداية الموسم الجاري قادما من ليفربول، وخاض 7 مباريات وأسهم في 5 أهداف.