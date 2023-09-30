رحيل نجل الفنان المصري سامي العدل بشكل مفاجئ

أعلنت ابنة الفنان المصري سامي العدل، عن وفاة شقيقها أحمد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وكتبت رشا في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وأضافت: "رجاءً الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

من جهتها، قالت المنتجة المنفذة إسراء العدل، في تصريحات صحفية، إن سبب وفاة أحمد سامي لا يزال غامضًا.

وأشارت إسراء إلى أن أحمد عانى من تجلطات على الرئة، مبينة أنه قد يكون أُصيب بفيروس "كورونا" في الفترة الماضية.

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وأكدت إسراء أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات.

يذكر أن الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015، عن عمر ناهز 68 عامًا.