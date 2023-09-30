عودة البعثة الدبلوماسية السورية إلى الرياض

عادت البعثة الدبلوماسية السورية إلى الرياض، اليوم السبت، مع تواجد للقنصل السوري الدكتور إحسان رمان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن القرار جاء "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن القرار وضع في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.