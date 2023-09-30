تشابي ألونسو يرد على شائعات تدريب ريال مدريد

تحدث تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، عن الشائعات التي تربطه بعودة محتملة إلى ريال مدريد لتولي قيادة الفريق في صيف 2024.

وتردد أن لاعب وسط ريال مدريد السابق على رأس القائمة المختصرة للنادي ليحل محل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إذا غادر المدرب الإيطالي المخضرم عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

واعترف أنشيلوتي باعتقاده أن إدارة النادي هي طموح لألونسو وغيره من اللاعبين السابقين الذين يشكلون حاليًا مسيرتهم التدريبية.

وقد تألق ألونسو منذ توليه تدريب باير ليفركوزن في أكتوبر، وقاد النادي إلى المركز السادس في الدوري الألماني في عام 2023، والتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وبعد شائعات عن اهتمام نادي توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه في الصيف، تحرك باير ليفركوزن بسرعة لتمديد عقد ألونسو حتى عام 2026 في "باي أرينا".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، سُئل تشابي ألونسو عن ارتباطه بريال مدريد، لكنه أصر على عدم وجود أي مفاوضات في هذه المرحلة.

وقال ألونسو: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا، نحن في سبتمبر، لذا فهي ليست قضية للمناقشة".

وأضاف: "أنا واللاعبون نعرف كيف تسير كرة القدم، إنها ليست مشكلة لأي شخص، ولم نتحدث عنها".