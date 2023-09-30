الرياض يحقق فوزه الثاني في دوري روشن على حساب أبها

ابتعد الرياض خطوة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد فوزه المتأخر على مضيفه أبها بنتيجة 1-صفر اليوم السبت في الجولة الثامنة.
ويدين الرياض بالفضل في هذا الفوز لنجمه الجامايكي أندري جراي الذي سجل هدف الحسم قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.
وسجل الرياض فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز الرابع عشر.
اندري غراي يسجل الهدف الأول للرياض⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#أبها_الرياض | #SSC pic.twitter.com/AONmcGi1DQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 30, 2023