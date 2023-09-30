الرياض يحقق فوزه الثاني في دوري روشن على حساب أبها

ابتعد الرياض خطوة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد فوزه المتأخر على مضيفه أبها بنتيجة 1-صفر اليوم السبت في الجولة الثامنة.

ويدين الرياض بالفضل في هذا الفوز لنجمه الجامايكي أندري جراي الذي سجل هدف الحسم قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

وسجل الرياض فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز الرابع عشر.