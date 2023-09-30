رئيس أوكرانيا: مهمتنا الأولى الانتصار في الحرب.. وإعادة السلام المستدام إلى شعبنا

افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، وذلك في محاولة لجذب المزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في أوكرانيا وتعزيز القدرة على مواجهة الغزو الروسي.

منذ بداية الهجوم العسكري من قبل موسكو في فبراير 2022، اعتمدت أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات العسكرية من الدول الغربية، وتسعى الآن بشكل متزايد إلى تعزيز إنتاج الأسلحة محليًا خوفًا من تراجع الدعم الغربي في المستقبل.

وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى "مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة سلام مستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقًا.. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم".

وأعرب عن رغبته في أن تنتج أوكرانيا محليًا "المعدات الضرورية لدفاعها.. والأنظمة الدفاعية المتقدمة التي يستخدمها جنودها لتمنح أوكرانيا أفضل النتائج في الميدان".

يشار إلى أن المنتدى يجذب مسؤولين من أكثر من 30 دولة و250 شركة للتصنيع العسكري.

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