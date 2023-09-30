البيت الأبيض: 14 ساعة حتى إغلاق الجمهوريين المتطرفين الحكومة

أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "تويتر".

وجاء في منشور البيت الأبيض: "يتبقى 14 ساعة حتى يغلق الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الحكومة".

وأضاف "يجب أن يلتزم الجمهوريون باتفاق الميزانية الذي وافق عليه الحزبان، والذي صوت عليه ثلثاهم قبل بضعة أشهر".

وفي وقت سابق، حذرت وكالة "موديز" من أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وسط مواجهة في الكونغرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.

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