“هاتريك” تيلو يقود الفتح لاكتساح الوحدة.. والرائد يخسر على أرضه

اكتسح الفتح ضيفه الوحدة بنتيجة 5-1 مساء اليوم السبت في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وابتعد فريق الرياض خطوة عن منطقة الخطر بجدول الترتيب بفضل فوزه الصعب على مضيفه أبها 1 /صفر، كما فاز الأخدود على مضيفه الرائد 2 /1.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، قلب الفتح تأخره بهدف أمام الوحدة إلى انتصار عريض بخماسية ليحصد 3 نقاط غالية.

وتقدم الوحدة بهدف عن طريق كريج جودوين في الدقيقة 21 لكن الإسباني كريستيان تيلو تقمص دور البطولة ورد بـ3 أهداف "هاتريك" للفتح في الدقائق 45 و89 و90.

وتكفل مراد باتنا ودجانيني تافاريس بتسجيل الهدفين الأخرين للفتح في الدقيقتين 67 و86.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 14 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثامن.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، تقدم سافيور جودوين بهدف للأخدود في الدقيقة 21 لكن الرائد تعادل بعد ثمان دقائق فقط عن طريق كريم البركاوي، وتكفل أندريه بوركا بتسجيل هدف الفوز للأخدود من ضربة جزاء قبل ست دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد الأخدود إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يدين الرياض بالفضل في هذا الفوز لنجمه الجامايكي أندري جراي الذي سجل هدف الحسم قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وسجل الرياض فوزه الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز الخامس عشر.