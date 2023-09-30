هدف عكسي قاتل يمنح توتنهام فوزًا ثمينًا على ليفربول

انتزع توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على ليفربول 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي 2 / 1، وأرسنال على بورنموث 4 / صفر وكريستال بالاس على مانشستر يونايتد 1 / صفر، ونيوكاسل على بيرنلي 2 / صفر، وويستهام على شيفيلد يونايتد 2 / صفر، ولوتون تاون على إيفرتون 2 / 1 ، وأستون فيلا على برايتون 6 / 1.

وتقدم توتنهام بهدف أحرزه هيونج مين سون في الدقيقة 36، مستغلا النقص العددي في صفوف ليفربول، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد كورتيس جونز في الدقيقة 25.

ورغم النقص العددي تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق كودي جاكبو.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الأمور صعوبة على ليفربول بعدما تلقى البديل ديوجو جوتا البطاقة الحمراء في الدقيقة 69.

وتمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق جويل ماتيب، لاعب ليفربول، الذي سجل الهدف بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام أرسنال، وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.

وأصبحت هذه هي الخسارة الأولى لليفربول في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراة وفاز في خمس.

في المقابل، حافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم حيث حقق انتصاره الخامس في الدوري مقابل التعادل في مباراتين.