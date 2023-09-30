ريمونتادا مثيرة للزمالك المصري تؤهله إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

تأهل الزمالك المصري إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه المثير على أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-1، مساء اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وكان الزمالك المصري خسر ذهابا صفر-2، لكنه عوض هزيمته بفوز كبير مكنه من التأهل بعد تفوقه 4-3 في مجموع المباراتين.

وتقدم أرتا سولار في الدقيقة 16 عن طريق وارساما حسن ما زاد الطين بلة.

لكن الزمالك أدرك التعادل عن طريق يوسف أوباما في الدقيق 49، وفي الدقيقة 53 سجل محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثاني، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 73، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني سجل حمزة المثلوثي الهدف الرابع للزمالك.