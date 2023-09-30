المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2024م بنفقات تقدر بـ 1.251 مليار ريال وإيرادات بـ 1.271 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، حيث من المتوقع أن تبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، في حين ستكون إجمالي الإيرادات حوالي 1,172 مليار ريال. ومن المتوقع أن يكون العجز المالي محدودًا بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا في إطار استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستمرارية المالية العامة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتطورات. وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن استمرار تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي، وزيادة أعداد المشتغلين.

وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان على استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصاد المملكة ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م.

وأوضح الجدعان أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

ويُصدر وزارة المالية هذا البيان التمهيدي لميزانية العام 2024م كجزء من سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي.