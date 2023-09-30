إنتر يسترد صدارة الدوري الإيطالي.. وميلان يهزم لاتسيو

استرد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من المسابقة، فيما فاز نابولي على ليتشي 4 / صفر أيضًا، وتغلب ميلان على لاتسيو 2 / صفر.

وتقمص لاوتارو مارتينيز دور البطولة لإنتر ميلان وسجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 62 و78 و85 من ركلة جزاء و89.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة ليستعيد صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام ميلان، بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأصبح هذا الفوز هو السادس لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

في المقابل، تلقى ساليرنيتانا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات، علما بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

وفي المباراة الثانية، فاز ميلان على ضيفه لاتسيو 2 / صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق كريستيان بوليسيتش ونوا أوكافور في الدقيقتين 60 و88.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان، في المقابل توقف رصيد لاتسيو عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وأصبح هذا الفوز هو السادس لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة، في المقابل باتت هذه الخسارة هي الرابعة للاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق نابولي على مضيفه ليتشي 4 / صفر.

وأنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ليو أوستيجارد في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 51، وأضاف جيانلوكا جايتانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 88، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو أهداف نابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع نابولي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز السابع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم لنابولي، الذي تعادل في مباراتين وخسر في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لفريق ليتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.