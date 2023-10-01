مصر تضرب موعدًا مع الكويت بنهائي البطولة العربية للبادل

نجح المنتخب المصري للبادل في التغلب على نظيره القطري بنتيجة 2-1، في نصف نهائي البطولة العربية الأولى للبادل المقامة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى أول أكتوبر بمشاركة 11 دولة.

وسيواجه منتخب الفراعنة نظيره الكويتي والذي تفوق على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي الآخر الذي أقيم مساء السبت على ملاعب ندا الشباب بالإمارات.

ليصبح النهائي سيناريو مكرر من مواجهة المنتخبين بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لنفس البطولة.

وضمن إطار نفس مواجهات السبت أيضًا، فاز المنتخب المغربي على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 ليحقق أسود الأطلس المركز الخامس، فيما حقق المنتخب الأردني المركز السابع بعد تفوقه على نظيره العماني بثلاثية نظيفة.