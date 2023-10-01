إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

أصيب فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق، مساء أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن شابًا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ووصفت إصابته بالمستقرة.

وأضافت أن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت العلاج الميداني للعشرات الذين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال.

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في سياق متصل أصيب 3 فلسطينيين، في هجوم للمستوطنين في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن طاقم البلدية وعدد من أهالي البلدة توجهوا إلى منطقة البرية للوقوف على عربدة المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وعند اقترابهم من الحاجز، تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذي رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بحروق واختناق.