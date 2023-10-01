مدرب مانشستر يونايتد يشعر بالقلق بعد الخسارة من كريستال بالاس

أعرب إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن قلقه بعدما تعرض الفريق لأسوأ بداية في الدوري الممتاز، عقب خسارة فريقه أمام كريستال بالاس بهدف نظيف أمس السبت.

ومنذ موسم 1989 / 1990، عندما كان السير أليكس فيرجسون على بعد مباراة واحدة من الإقالة، لم يخسر مانشستر يونايتد في 4 مباريات من أول 7 مباريات بالدوري.

ولكن الهدف الذي أحرزه يواكيم أندرسن في الشوط الأول لكريستال بالاس وضع نفس المصير للتشكيلة الحالي، والتي غادرت ملعب أولد ترافورد وهي تسمع صيحات الاستهجان من الجماهير.

وكان يبدو أن مانشستر يونايتد بصدد قلب النتائج بعد الفوز كأس الرابطة على كريستال بالاس يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب الفوز على بيرنلي في الجولة الماضية من الدوري، ولكن بدأ الضغط يزداد على تين هاج.

وبسؤاله عما إذا كان يتفهم إحباط الجماهير، قال "أتفهم، أنت مطالب بالفوز عندما تلعب على أرضك أو خارجها وعندما تواجه كريستال بالاس، مع كامل الاحترام".

وأضاف "أعلم أن كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة، ويجب أن تقدم أقصى ما عندك، ولكني أتفهم أن الجماهير كانت تتوقع الفوز، ونحن لم نفز وخسرنا".

وأكد "بالطبع هناك قلق، يجب أن نكون أكثر ثباتا، هذا ليس المطلوب من مانشستر يونايتد. المطلوب هو أن نحقق انتصارات متتالية وأن تصبح لدينا سلسلة انتصارات. يجب أن نحقق نتائج أفضل من التي نحققها حاليا".