مقتل إرهابيين اثنين في هجوم قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان التركي

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن تحييد إرهابيين اثنين، صباح اليوم الأحد، عقب الهجوم الذي وقع قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة التركية أنقرة.

وقال قايا، تعليقًا على الانفجار الذي وقع في أنقرة، إن إرهابي أقدم على تفجير نفسه وتم استهدف الإرهابي الآخر وسط أنقرة، مشيرًا إلى إصابة اثنين من أفراد الأمن بجروح طفيفة في الهجوم.

اقرأ أيضًا: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام “عيد العرش”

وسمع دوي انفجار صباح اليوم الأحد، قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت العربية.

وعززت قوات الشرطة التركية من انتشارها في محيط البرلمان ووزارة الداخلية، وأغلقت قوات الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة، فيما باشرت قوات مكافحة المتفجرات علمها.