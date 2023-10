توخيل: أتوقع منافسة شرسة على لقب البوندسليجا

بعد مضي ست جولات من الموسم الحالي للدوري الألماني، تراجع بايرن ميونخ البطل القياسي للمسابقة، إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.

وعلى النقيض من بعض الأعوام الماضية، يتوقع توماس توخيل مدرب بايرن أن تتنافس عدة أندية على لقب البوندسليجا هذا الموسم.

وبالإضافة إلى ليفركوزن، يرى توخيل أن بوروسيا دورتموند ولايبزج أيضا يطاردان اللقب.

وقال صاحب الـ50 عاما عقب التعادل 2-2 على ملعب لايبزج أمس السبت "هذه الفرق تلعب بشكل جيد للغاية، فرق خطيرة وناجحة".

وأضاف "علينا أن نمضي قدما على طريقتنا الخاصة".

“We struggle in examining [what goes wrong] with the plan. Maybe it’s a shit plan!”

Only time for two questions with Bayern coach Thomas Tuchel today after their 2-2 draw at RB Leipzig but he delivered… @ESPNFC pic.twitter.com/RdBRI5sSYV

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) September 30, 2023