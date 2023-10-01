خطوات الحجز للفحص الدوري للسيارات

تساءل الكثير داخل المملكة خلال الأيام الماضية عن إجراءات الحجز للفحص الدوري للسيارات، وما هي الخطوات المتعبة لإجراء الفحص الدوري للسيارات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن الخطوات التي يجب على مالك المركبة اتباعها حتي يتمكن من حجز موعد الفحي الدوري للسيارات.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الفحص الفني الدوري أصبح إلزامي على جميع المركبات.

وتتمثل الخطوات التي يجب اتباعها لإجراء الفحص الدوري للسيارات فيما يلي:

1- الخطوة الأولي الدخول إلي موقع مركز سلامة المركبات عبر الضغط هنا

2- إدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح على أن تكون البيانات دقيقة.

3- تتضمن البيانات تحميل صورة لرخصة السير وإضافة بيانات السيارة.

4- تحديد نوع المركبة والمنطقة التي يجرى بها الفحص.

5- اختيار تاريخ الفحص الدوري للسيارة.

6- يقوم مالك السيارة بعد ذلك بعملية استكمال إدخال البيانات.

7- يتم النقر على حجز الموعد.