تحذيرات من اقتراب العاصفة الاستوائية “كوينو” من تايوان

حذرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، اليوم الأحد، من اقتراب العاصفة الاستوائية "كوينو" إلى أقصى البلاد، خلال الفترة من الأربعاء حتى الجمعة المقبلين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، إن العاصفة الاستوائية "كوينو" ستصل البلاد، أثناء مرورها عبر قناة "باشي"، مشيرة إلى أن تأثيرها على الطقس لا يزال غير مؤكد.

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وأضافت الإدارة أنه حتى الساعة الثامنة صباحًا، تم تحديد موقع العاصفة الاستوائية "كوينو"، على بعد حوالي 1000 كيلومتر، شرق وجنوب شرق "كيب إلوانبي" أقصى جنوب تايوان وتتحرك في اتجاه الشمال الغربي، بسرعة 12 كيلومترا في الساعة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.