افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة بجدة الثلاثاء المقبل

تفتتح إدارة تقويم "فعاليات جدة 2023" الثلاثاء المقبل، حديقة الحيوانات المغلقة، إحدى مواقع الترفيه الجديدة، وتستمر 45 يومًا.

تستضيف الحديقة العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية، بهدف الاستمتاع وقضاء أوقات مع برامج وأنشطة الترفيه المتعددة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.

وتستقبل الحديقة زوارها يوميًا من الساعة 4 عصرًا وحتى الـ 11 مساءً، حيث تقدم للأهالي والزوار من محبي الحيوانات والحياة البريّة تجارب متميزة للاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المفترسة والنادرة، والحيوانات الأليفة، والطيور والزواحف، تحت سقف واحد.