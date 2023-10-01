أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، ضبط 101 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع واحد.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي، و48 مخالفا لنظام البيئة لرعيهم في أماكن يمنع فيها الرعي.

كما تم ضبط 9 مخالفين لنقلهم حطبا وفحما محليين، و36 لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وتمكنت القوات الخاصة للأمن والحماية من ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في تبوك.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها قامت بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.