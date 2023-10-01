قرار بمعاقبة حكم فيديو مباراة توتنهام وليفربول

أصدرت لجنة الحكام في إنجلترا، الأحد، قرارًا بشأن حكام الفيديو في مباراة ليفربول وتوتنهام، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فار توتنهام علىضيفه ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف.

شهدت المباراة إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادات التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.

وأخطأ حكم الفيديو دارين إنجليند ومساعده دان كوك في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.

وأعلنت لجنة الحكام، في بيان، استبعاد الثنائي إنجليند وكوك من إدارة باقي المباريات التي منحت لهما في الأسبوع الحالي.

وكان إنجليند حكما رابعا في مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين نوتنجهام فورست وبرينتفورد.

بينما كان دان كوك مكلفًا بأن يكون حكما مساعدا في مباراة فولهام وتشيلسي غدا.

وأوضحت اللجنة أن الثنائي مستبعد من إدارة المباريات هذا الأسبوع، وتم استبداله بكريج باوسون وإيدي سمارت.