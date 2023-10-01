جيرارد يهنئ يوسف مسرحي بذهبية “الآسياد”

حرص الإنجليزي ستيفين جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، على تقديم التهنئة للعداء السعودي يوسف مسرحي، الذي ظفر بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.

ونشر جيرارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة لمسرحي، وكتب معها تعليق: "تهانينا ليوسف مسرحي، أول ميدالية ذهبية للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية".

وحقق مسرحي ميدالية سباق 400 متر حرة، السبت، بعد أن حقق المركز الأول بزمن 45.55 ثانية، وسط منافسة محتدمة من العداء البحريني يوسف العباس والياباني كنتارو ساتو.

في سياق أخر، خسر منتخب السعودية "تحت 23 عامًا" بنتيجة 2-1 أمام نظيره منتخب أوزبكستان ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية.

وودع بذلك الأخضر الأولمبي دورة الألعاب الآسيوية من الدور ربع النهائي على يد أوزبكستان.

وكان المنتخب الرطني تأهل إلى ثمن النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، حيث تعادل بدون أهداف مع إيران، قبل أن يفوز على منغوليا 3-0، ثم فيتنام 3-1.

ثم تمكن الأخضر الأولمبي من إقصاء الهند من دور الـ16 (ثمن النهائي) قبل أن يودع دورة الألعاب الآسيوية اليوم على يد أوزبكستان.