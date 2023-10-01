هيئة الزكاة: “مدفوعات التعويضات” خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن "مدفوعات التعويضات خارج نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، أن مدفوعات التعويض خارج نطاق تطبيق تلك الضريبة، حيث تقوم شركة التأمين بسدادها وفقاً لالتزامها بموجب وثيقة التأمين، كما يمكنك التواصل مع شركة التأمين.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، جاء فيه "وردتني رسالة من شركة تأمين سيارة زعمت بأنها ستخصم القيمة المضافة من التعويض ١٥ في المئة فعل هذا الإجراء صحيح؟".

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