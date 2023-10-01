الخسارة الخامسة.. ليون يسقط أمام ستاد ريمس بثنائية في الدوري الفرنسي

واصل فريق ليون نتائجه السلبية في الدوري الفرنسي، حيث خسر أمام مضيفه ستاد ريمس 2 / صفر.

أقيمت المباراة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

أنهى ريمس الشوط الأول بهدف نظيف أحرزه مارشال مونيتسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ريمس الهدف الثاني عن طريق يونس عبد الحميد في الدقيقة 71.

رفع ريمس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ستاد بريست.

فيما توقف رصيد ليون عند نقطتين في المركز العشرين الأخير بالدوري.

فشل ليون في تحقيق أي فوز له في الدوري هذا الموسم، حيث تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين.

وأصبح هذا الانتصار هو الرابع لريمس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.