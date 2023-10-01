أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، الأحد، طرح مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات" لطلب مرئيات وملاحظات الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد حيال مشروع التعديلات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

لتشمل التغطية التأمينية ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم.. #البنك_المركزي_السعودي يطرح مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات"؛ داعيًا أصحاب المصلحة تقديم مرئياتهم عبر منصة "استطلاع".https://t.co/HGYBWb91dV pic.twitter.com/ALyXdZJ4vL — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) October 1, 2023

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن المشروع يهدف إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية؛ لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.

وأضاف "ساما"، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات" خلال 15 يوما لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.