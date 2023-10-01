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مدرب توتنهام معلقًا على هدف ليفربول الملغي: لست من أنصار حكم الفيديو

1 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Sheffield United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 16, 2023 Tottenham Hotspur manager Ange Postecoglou reacts Action Images via Reuters/Andrew Couldridge NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

علق المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير أنجي بوستيكوجلو، على الخطأ ارتكبه حكم الفيديو في فوزه 2-1 على ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وأقرت رابطة الحكام رسميًا بأن إلغاء الهدف الذي سجله لويس دياز جناح ليفربول في الشوط الأول كان خطأ بشرياً.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أعتقد أنني قلت إنني لم أكن مطلقاً من أنصار حكم الفيديو المساعد منذ بدء الاستعانة به، لا لشيء سوى لأنني أعتقد أنه يعقد جوانب من اللعبة اعتقدت فيما مضى أنها واضحة جداً".

وأضاف: "لكن في نفس الوقت أرى السبب الذي يجعل تدخل التكنولوجيا حتمياً، يجب علينا التعامل مع ذلك".

وتابع مدرب توتنهام: "اللعبة مليئة بقرارات تحكيمية تاريخية لم تكن صائبة، لكننا جميعاً تقبلنا أنها جزء من اللعبة لأننا نتعامل مع بشر".

واختتم: "أعتقد أن الناس تظن مخطئة أن حكم الفيديو المساعد سيكون بلا أخطاء، لا أعتقد أن هناك أي تكنولوجيا، لأن جانباً كبيراً من لعبتنا لا يعتمد على الحقائق، الأمر مفتوح للتأويل وهم بشر".