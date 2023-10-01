مارك ألين يعود للعمل مع جيرارد عبر نادي الاتفاق

يعود مارك ألين مجددًا للعمل مع الإنجليزي ستيفين جيرارد، عبر نادي الاتفاق الذي يتواجد فيه جيرارد مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة، أن نادي الاتفاق أتم تعاقده مع مارك ألين مديرًا لتطوير كرة القدم لمدة موسمين، حيث ستوكل له مهمة مركز الاستقطابات للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع مارك ألين جاء بتوصية من اللجنة الفنية في كرة القدم لنادي الاتفاق بقيادة حاتم المسحل.

ويعود الثنائي للعمل سوياً بعد أن كانا في نادي رينجرز الاسكتلندي في الحقبة التي أشرف فيها جيرارد على الفريق، وكان ألين هو من ساهم في حضوره للنادي الاسكوتلندي حينها.

وسبق لمارك ألين العمل مديراً رياضيّاً للفئات السنية في مانشستر سيتي، وكذلك مديراً رياضياً لنادي رينجرز.

ونجح ألين رفقة جيرارد في تحقيق لقب الدوري الاسكتلندي بعد احتكار سيلتك للقب الدوري قبل ما يقارب عقداً من الزمان.