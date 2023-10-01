10 لاعبين من نوتنجهام يتعادلون مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي

خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء نوتنجهام فورست وضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وبادر برينتفورد بالتسجيل عن طريق الدنماركي كريستيان نورجارد في الدقيقة 58.

واستغل برينتفورد النقص العددي في صفوف نوتنجهام الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد الفرنسي موسى نياخات في الدقيقة 56، لحصوله على الإنذار الثاني.

لكن نوتنجهام أدرك التعادل عن طريق الأرجنتيني نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 65، ليحصل كل فريق على نقطة .

وارتفع رصيد نوتنجهام إلى 8 نقاط في المركز الـ11، متفوقًا بفارق نقطة على برينتفورد، صاحب المركز السابع.