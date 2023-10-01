نجوم النصر يصدرون مشكلة لكاسترو

أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، أنه يعاني من صعوبة اختيار 11 لاعبًا قبل كل مباراة لفريقه بسبب وجود عدد كبير من النجوم.

وجاءت تصريحات كاسترو قبل مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب "الأول بارك" غدًا الإثنين في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وسيضطر كاسترو لاختيار 5 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق، على أن يستبعد 3 آخرين، وفقًا لقواعد البطولة القارية.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد "نمتلك لاعبين مميزة جدًا، ومن أصعب اللحظات أن أختار 11 لاعبًا قبل كل مباراة".

وأضاف "أختار اللاعبين بناءً على الخصم وظروف المباراة، وأنا أحب أتحمل المسؤولية مثل ما أطلب ذلك من لاعبي الفريق في المواجهات".

وأتم المدرب البرتغالي حديثه بالقول "جميع المواجهات مهمة وحاسمة، وهدفنا حصد نقاط مباراة استقلال دوشنبه".

ويلعب النصر في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

ويتصدر النصر الترتيب بعد نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على بيرسبوليس.