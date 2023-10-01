دارمشتات يقطع سلسلة إخفاقاته في الدوري الألماني

قطع دارمشتات سلسلة نتائجه المخيبة ليحقق فوزه الأول في الدوري الألماني لهذا الموسم بتغلبه على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 4-2، اليوم الأحد ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم دارمشتات في الدقيقة الرابعة عن طريق ماتياس بدر، قبل أن يضيف تيم سكاركه الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 50 سجل مارفين ميلم الهدف الثالث لدارمشتات، ثم أضاف زميله توبياس كيمبي الهدف الرابع في الدقيقة 52.

وسجل بريمن هدفه الأول في الدقيقة 70 عن طريق أوليفيه ديمان، ثم سجل زميله ميلوش فيليكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ورفع دارمشتات رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد بريمن عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.