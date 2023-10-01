القايدة: تهنئ الدكتور محمد مويزو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الدكتور محمد مويزو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية المالديف.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والرقي.