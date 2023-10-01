بوريل: الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 80 مليار يورو

أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد قدم منذ العام الماضي دعماً بقيمة 80 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بما في ذلك المساعدات العسكرية.

وأوضح بوريل أن هذا الدعم شمل مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 25 مليار يورو، وأن إجمالي الدعم بلغ 80 مليار يورو، مضيفاً أن هذا المستوى من الدعم كان غير مسبوق.

وركز بوريل على أنه أبلغ وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف بهذا الأمر خلال لقائهما في زيارته لأوكرانيا، وأشار إلى أنه تمت مناقشة أهمية هذا الدعم وكيفية تقديمه بشكل أفضل وأكثر فعالية.

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