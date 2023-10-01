وزارة النقل توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للروبوت لدعم الابتكار

وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، لدعم الابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية بما يرتقي بمنظومة النقل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحضور مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن.

ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لتمكين القطاع إبراهيم الحامد، فيما مثل الاتحاد السعودي للروبوت رئيس الاتحاد وائل بن محمد السرحان، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.

وتهدف الشراكة بين الجهتين إلى تحفيز المشاركة للطلاب من عمر 8 إلى 19 سنة في الأولمبياد العالمي للروبوت في موسم ربط العالم من خلال عدة مجالات، لتسويق المملكة بصفتها منصة عالمية للخدمات اللوجستية، والتعريف بمنظومات النقل للشركات السعودية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

كما تهدف إلى تبني الحلول الابتكارية من خلال مشاريع الطلاب حول تطبيق أساليب وتقنيات النقل الحديثة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى دراسة منظومة السيارات ذاتية القيادة من خلال فئة مهندسو المستقبل، إضافة إلى تدريب ورفع مستوى أكبر عدد من أبطال المستقبل لتمثيل الوطن عالميًا وتنمية الابتكار في مجال النقل، مع تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، وتأهيل إعداد قيادة شابة تواكب التطورات في لوجستيات النقل والبنية التحتية للتقنيات الرقمية.