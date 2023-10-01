بايدن: الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم أن تقديم المساعدات لها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي.

وطالب الجمهوريين بـ"وقف الألاعيب" على هذا الصعيد. وأكد أنه "سئم" من سياسة حافة الهاوية بعد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بشق الأنفس، لكنه لم يتضح بعد طبيعة هذا الاتفاق.

وأشار بايدن في مداخلة من البيت الأبيض إلى أنه "يريد أن يؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا، لن ننسحب".

وأوضح أن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونغرس الأميركي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.

إقرأ أيضًا:

زيلينسكى: لن ندفع سيادتنا مرة أخرى ثمنا لوعود السلام الوهمية