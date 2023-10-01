دورة الألعاب الآسيوية.. أخضر السهام يتألق في القوس المركب والأولمبي

تأهل المنتخب السعودي للسهام، للدور الـ32 من منافسات القوس المركب، والقوس الأولمبي، للرجال، ولدور الـ32 للقوس الأولمبي للسيدات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو2022).

وفي التفاصيل، تأهل عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي، لدور الـ32 من منافسات القوس الأولمبي، بحلول الموسى في المركز الـ53 برصيد 634 نقطة، في حين رافقه علوي، بحلوله بالمركز الـ61 ورصيد 628 نقطة.

وفي منافسات القوس المركب، تأهل عبدالعزيز الروضان وبلال العوضي، لمنافسات دور الـ32 للرجال.

وفي مسابقة السيدات، تأهلت شادن المرشود وسارة بن سلوم لدور الـ32 لمنافسات القوس الأولمبي، كما تأهل لاعبو المنتخب السعودي للقوس المركب، الروضان والعوضي ومجدي الصبحي، لمنافسات دور الـ8/1 للفرق.